شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يخسر أمام تنزانيا 4-1 ببطولة شمال إفريقيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرمنتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، أمام نظيره التنزاني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الثلاثاء في افتتاح مشواره بدورة شمال أفريقيا الودية التي تقام في تونس في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجارى.

ويلتقي منتخب الناشئات بنظيره التونسي في الجولة الثانية، فيما يختتم مشواره بمواجهة المغرب في الجولة الثالثة والأخيرة.



وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وتنزانيا، وخسر ناشئات الفراعنة في ضربة البداية بالبطولة التي حرص اتحاد الكرة على المشاركة فيها.

وقبل مباراة اليوم، عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة والدكتورة دينا الرفاعى عضو المجلس المشرف على الكرة النسائية، أكثر من جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني بقيادة أميرة يوسف.

وجاءت الجلسات خلال المران الختامي أمس الاثنين، لتحفيز اللاعبات قبل مباراة اليوم، كما قدم علام والرفاعي الشكر للسفير إيهاب فهمى سفير مصر في تونس ، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة منذ اليوم الأول وتذليل كافة العقبات و تسهيل الإجراءات.