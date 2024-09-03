شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي شامل للاعبي المصري استعداداً للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ظهر اليوم لفحصٍ طبيٍ شامل وهو الفحص الذي يأتي إجراؤه تنفيذًا لاشتراطات الاتحاد المصري لكرة القدم وكذا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل انطلاق مسابقات كلا الاتحادين.

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفى النادي المصري بالمدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي علي ماهر وذلك بعد فوزه بلقب أفضل مدير فني مصري بالدوري المصري للموسم الكروي المنقضي 2024/2023 ، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر برنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي.

وجاء فوز علي ماهر بهذا اللقب بعد حصول فريق المصري على المركز الرابع ببطولة الدوري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثالث وهو الأمر الذي أدى لتأهله للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بالإضافة إلى نجاحه في قيادة الفريق للوصول للدور نصف النهائي من بطولتي كأس مصر وكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وخروجه من كلا البطولتين بركلات الترجيح من نقطة الجزاء ، كما حقق الكابتن علي ماهر رقمًا يعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة بقيادته للمصري للفوز بستة عشر مباراة ببطولة الدوري وهو الأمر الذي لم يتحقق في السنوات الخمس الأخيرة سوى لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

الجدير بالذكر أن الاستفتاء قد شارك به المديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز بالإضافة لعدد كبير من النقاد الرياضيين وكذلك اللجنة الفنية لبرنامج الهاتريك.



فخر الدين بن يوسف



كريم العراقى