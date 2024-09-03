شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الشعلة السعودى 1-0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك الودية أمام الشعلة السعودي، المقامة على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و عمر جابر و حمزة المثلوثي و حسام عبد المجيد و محمود بن بنتايك و زياد كمال و سيف جعفر و سامسون أكينيولا و محمود عبد الرازق "شيكابالا" و حسام أشرف و سيد عبد الله "نيمار".

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك، وتمكن سيد عبد الله "نيمار" من تسجيل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية، وشهدت الدقيقة الحادية عشرة تسديدة قوية من سامسون من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من سيف جعفر لكن الحارس تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 23 دفع الجهاز الفني للزمالك بمهاب ياسر بدلاً من حسام أشرف، وشهدت الدقيقة 29 تعرض حسام عبد المجيد للإصابة إثر كرة مشتركة مع أحد مهاجمي فريق الشعلة وتدخل الجهاز الطبي لإسعاف المدافع وعاد اللاعب لاستكمال اللقاء بصورة طبيعية.

وفي الدقيقة 40 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لحسام عبد المجيد بسبب الخشونة، وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز في حين سعى الشعلة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.