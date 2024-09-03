شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يكشف موقفه من اتهامات تجاهل شكاوى الأندية من التحكيم.. بيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على ما وصفه باتهامات وجهت له تخص تجاهل شكاوى الأندية.

وحرص بيريرا على نشر بيان يفند اسباب ودوافع التعامل مع شكاوى الأندية من الحالات التحكيمية جاء مضمونه كالتالي:

توضيح بشأن الادعاءات الإعلامية حول عدم الرد على شكاوى الأندية

خلال مسيرتي المهنية، سواء كحكم أو كرئيس اداري حرصت دائما على تجنب الجدل غير البناء، حتى لو كان ذلك على حساب صورتي الشخصية ومع ذلك، أجد نفسي مضطرًا في هذه الحالة لتوضيح الحقائق، حيث إن الادعاءات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية لا تتوافق مع الحقيقة. يشكل هذا الادعاء انتقاصا من عمل اللجنة ويؤثر على سمعتها المهنية، مما دفعني إلى توضيح الأمور كالاتي:

1- عدم الاعتياد على الرد رسميا: لم تكن لجنة الحكام ملزمة بالرد بشكل رسمي على جميع الرسائل التي تتلقاها من الأندية، وذلك ليس عرفا متبعا.

2- ردود على جميع الشكاوي: على الرغم من ذلك، وبخلاف الإجراء المعتاد، قامت اللجنة بالرد على جميع الرسائل التي تم توجيهها إليها، وبلغ عدد هذه الردود ثلاثون 30 رنا يمكن التحقق من هذه المعلومة من خلال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وبعض من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إنني على استعداد لتقديم أي توضيحات إضافية قد تكون ضرورية.