سيد سيكا يخسر أمام بطل الصين في ربع نهائي تنس الطاولة ببارالمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - خير سيد يوسف سيكا لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، أمام منافسه بطل الصين، بنتيجة الأشواط (3-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من منافسات تنس الطاولة البارالمبي، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في باريس، وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط:

11-5

11-5

11-8

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات، هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.