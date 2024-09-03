الفيا يؤكد قانونية سيارات فرق الموسم الحالي للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - اصدرت منظمة السيارات العالمية ( فيا ) بيانا رسميا اكدت فيه قانونية تصميم السيارات التي تخوض منافسات بطولة العالم للفورميلا وان في الموسم الحالي .

جاء هذا البيان على خلفية طلب فريقي ريد بول رايسنج و فيراري من فيا التحقق من مدى توافق الجناح الامامي لسيارات فريقي مكلارين ومرسيدس مع القواعد المنظمة لتصميم السيارات من فيا حيث اكد مسئولي ريد بول رايسنج و فيراري ان الجناح الامامي لسيارتي مكلارين ومرسيدس يبدو اكثر مرونة من المطلوب وهو ما يؤدي الى امكانية تسارع السيارة بشكل افضل .

ومنذ سباق بلجيكا على حلبة سبا هذا الموسم قامت الفيا بتركيب كاميرات لمراقبة حركة الجناح الامامي للسيارات للتأكد من مدى مطابقاتها للقوانين وعقب سباق جائزة ايطاليا اثيرت الكثير من الاحاديث حول رغبة ريد بول رايسنج وفيراري في اجراء المزيد من التأكيدات الا ان فيا اكدت انها لا تجري تحقيقات لانزال عقوبات للفرق بقدر ما هي للتأكد من قانونية السيارات ومجرد جمع للمعلومات .

وقالت الفيا في بيان رسمي أنها تقوم قبل كل سباق بمراجعة الجناح الامامي لجميع السيارات بالعديد من الوسائل للتأكد من مدى مطابقته للوائح المنظمة لسباقات 2024 وهو ما حدث بالفعل .

وقالت الفيا : لنا الحق في تقديم اي اختبارات اخرى مستقبلية لو تم الشك حول اي امر جديد يخص الجناح الامامي لكن لا يوجد اي نية لاجراء اختبارات خلال المدى القصير لكننا نقوم بتقييم الموقف على المدى المتوسط والبعيد .