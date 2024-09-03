شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه للاكتفاء بـ4 صفقات خلال ميركاتو الصيف.. وكولر يحسم الموقف والان مع تفاصيل الخبر

تتجه النية داخل النادي الأهلي للاكتفاء بضم 4 صفقات تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، لكن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي بعد الجلسة المُرتقبة التي ستجمع مارسيل كولر المدير الفني مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال الساعات المقبلة.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.

وتعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي جلسة خاصة مع كولر خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بفريق الكرة ، يأتي في مقدمتها موقفه من الصفقات التي تمت ورؤيته لضم لاعبين جدد خاصة وأن هنالك مطالب بضم مهاجم فلسطيني لتدعيم هجوم الفريق على أن يتم قيده كلاعب مصري.

من ناحية أخرى ، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن النادي الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته ، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.