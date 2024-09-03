شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد لاعب فاركو يدخل دائرة اهتمامات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو دائرة اهتمامات نادى الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن اللاعب قدم مستويات جيدة مع النادى السكندرى في الموسم المنقضى.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك، فى فتح خطوط اتصال مع نظرائهم في فاركو للتفاوض معهم حول المقابل المادى خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد سارى مع ناديه،وقد تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في تعاقد النادى مع اللاعب.

وأبدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك موافقته على ضم اللاعب بعد إعجابه بإمكانياته وقدراته الفنية، ومنح الإدارة الضوء الأخضر للتفاوض مع اللاعب.

فى سياق مختلف نجح مسئولو نادى الزمالك فى اتمام الاتفاق مع المهاجم الجابوني آرون بوينديزا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم مركز الهجوم، خاصة وإن اللاعب يجيد اللعب فى مراكز المهاجم الصريح والجناح الأيمن والأيسر.