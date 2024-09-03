شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي خارج حسابات المصري فى الميركاتو الصيفي بعد ضم الغندور والان مع تفاصيل الخبر

خرج عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، من الحسابات الفنية للنادي المصري في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما نجح النادي المصري في ضم خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد السكندري وذلك بعقد يمتد لموسمين تبدأ ببداية الموسم المقبل 2025/2024 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

ويبلغ خالد الغندور من العمر 30 عامًا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم كما يجيد اللعب كذلك في مركز لاعب خط الوسط المحوري " المدافع " وقد سبق للاعب الانضمام لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الاسبق للمنتخب، علمًا بأن اللاعب سبق له اللعب لصفوف فريق اتحاد الشرطة كما انضم كذلك لصفوف المنتخب الأوليمبي المصري.