شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب عمر فرج وبوينديزا.. هجوم نارى للزمالك فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من امتلاك خط هجوم نارى بعد التوصل لاتفاق مع ثنائى الهجوم، الفلسطينى عمر فرج، والجابونى آرون بوينديزا لتدعيم الفريق فى الميركاتو الصيفي الحالي، وقبل السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والمقرر له يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب "المملكة أرينا"، في السعودية.

بهذه التدعيمات القوية حال ما أصبحت رسمية سيصبح الزمالك يمتلك خط هجومى ناري قبل السوبر الأفريقي، خاصة وإن الثنائى الجديد من اللاعبين المميزين وأصحاب خبرات كبيرة، بالإضافة إلى تواجد التونسى سيف الدين الجزيرى الذى تم حل أزمة مستحقاته مؤخرًا، مع وجود البنينى سامسون أكينيولا، وعودة حسام أشرف من الإعارة.

الزمالك يتفق على ضم عمر فرج

الزمالك نجح فى التوصل لاتفاق مع المهاجم الفلسيطنى عمر فرج وناديه أيك السويدي لضمه فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين حيث بات اللاعب على بعد خطوات من ارتداء قميص الفارس الأبيض.

ويضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش النهائية على صفقة انتقال عمر فرج إلى القلعة البيضاء،خاصة أن اللاعب يتواجد حاليا فى صفوف منتخب فلسطين استعداد لمواجهتى كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويبحث مسئولو نادى الزمالك عن مخرج للحصول على البطاقة الدولية للاعب الفلسطينى عمر فرج من ناديه السويدى بسبب ضيق الوقت خاصة أن اللاعب ينهى معسكره مع منتخب بلاده يوم 10 سبتمبر وموعد إغلاق القيد الأفريقى يوم 12 سبتمر.

ويرغب الزمالك فى قيد عمر فرج فى القائمة الأفريقية قبل يوم 12 سبتمبر للاستفادة من خدمات اللاعب فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها يوم 27 سبتمر الجارى،خاصة أنه بدون البطاقة الدولية سيبقى من الصعب على النادى الأبيض قيد اللاعب.

الزمالك يضم الجابونى آرون بوينديزا

نجح مسئولو نادى الزمالك فى اتمام الاتفاق مع المهاجم الجابوني آرون بوينديزا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم مركز الهجوم، خاصة وإن اللاعب يجيد اللعب فى مراكز المهاجم الصريح والجناح الأيمن والأيسر.

وأبدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، موافقته على التعاقد مع آرون بوينديزا صاحب الـ 28 عامًا، ليتم التوصل لاتفاق مع اللاعب، على أن يصل خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة لاتمام التعاقد بشكل رسمى.

بدأ آرون بوينديزا مشواره في نادى مونانا الجابوني ثم انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي، كما خاض اللاعب تجربتين في مع العربي القطري والشباب السعودي، ثم انتقال إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

واتفق الزمالك مع بوينديزا على ضمه لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، على أن يتقاضى اللاعب راتب 600 ألف دولار فى الموسم، بجانب بعض الامتيازات المادية.