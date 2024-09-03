شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على رباعى الدفاع فى منتخب مصر أمام كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على رباعي الدفاع في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويتواجد في خط دفاع المنتخب كل من أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا.

وبات الأقرب للمشاركة هم الرباعي محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني، بينما سيكون رامي ربيعة الخيار الأول في حال التبديل لقلب الدفاع، بينما يظهر محمد شحاتة كبديل لمحمد هاني وكوكا كبديل لمحمد حمدي في الظهيرين.



وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، وأسامة فيصل.