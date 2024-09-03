شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الشعلة السعودى 3-0 وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الشعلة السعودي بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمود بن بنتايك وزياد كمال وسيف جعفر وسامسون أكينيولا ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف، وسيد عبد الله "نيمار".

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك، وتمكن سيد عبد الله "نيمار" من تسجيل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية، وشهدت الدقيقة الحادية عشرة تسديدة قوية من سامسون من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من سيف جعفر لكن الحارس تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 23 دفع الجهاز الفني للزمالك بمهاب ياسر بدلاً من حسام أشرف، وشهدت الدقيقة 29 تعرض حسام عبد المجيد للإصابة إثر كرة مشتركة مع أحد مهاجمي فريق الشعلة وتدخل الجهاز الطبي لإسعاف المدافع وعاد اللاعب لاستكمال اللقاء بصورة طبيعية.

وفي الدقيقة 40 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لحسام عبد المجيد بسبب الخشونة، وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز في حين سعى الشعلة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني للمباراة بتشكيل مكون من: محمود الشناوي وأحمد محمود ومصطفى الزناري وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، ومصطفى شلبي ومحمد عاطف وناصر منسي.

وفي الدقيقة 60 نجح أحمد عبد الرحيم "إيشو" في تسجيل الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة من تسديدة من على حدود منطقة جزاء الشعلة السعودي، وتعرض أحمد محمود للإصابة في الدقيقة 65، بعد كرة مشتركة وتلقى العلاج وواصل المباراة بصورة طبيعية.

وتوالت محاولات الشعلة لتقليص الفارق، في حين سعى الزمالك لتعزيز التقدم، حتى تمكن ناصر منسي من تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 90 بعدما تلقى عرضية من مصطفى شلبي وقابلها بتسديدة قوية في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية دون رد.