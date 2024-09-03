شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة كولر.. وفقرة بدنية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله المارد الأحمر بمواجهة جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق تحدث خلالها عن ارتباطات الفريق المقبلة، كما خاض اللاعبون فقرة بدنية. ويغبب عن تدريبات الأهلي الحالية اللاعبين الدوليين بسبب الأجندة الدولية. وعاد الأهلي لتدريباته أمس بعد انتهاء الإجازة السنوية.