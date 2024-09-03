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سيد سيكا يخسر أمام بطل الصين فى ربع نهائى تنس الطاولة ببارالمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - باريس - ياسمين يحيى

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:45 م

خسر سيد يوسف سيكا لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، أمام منافسه بطل الصين، بنتيجة الأشواط (3-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من منافسات تنس الطاولة البارالمبي، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في باريس، وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط:
11-5
11-5
11-8

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات، هي: رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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