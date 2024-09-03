شكرا لقرائتكم خبر عن سيد سيكا يخسر أمام بطل الصين فى ربع نهائى تنس الطاولة ببارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر سيد يوسف سيكا لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، أمام منافسه بطل الصين، بنتيجة الأشواط (3-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من منافسات تنس الطاولة البارالمبي، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في باريس، وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط:

11-5

11-5

11-8

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات، هي: رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.