أحمد عبدالرؤوف مديراً فنياً للسكة الحديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين تعيين أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم علي أن يتولى مهام عمله بدء من الأربعاء الموافق 4/9/2024 .
وصرح الدكتور سيد عيسي رئيس قطاع كرة القدم بنادي السكة الحديد بأن تعيين أحمد عبدالرؤوف جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتيه الخاصة بالمدربين المتميزين .
متمنا له النجاح والتوفيق وأن الجميع يعمل بنادي السكة الحديد تحت مظلة واحدة من أجل الصعود للدوري الممتاز بإذن الله تعالي .
من جانبه أكد أحمد عبدالرؤوف عن سعادته لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لنادي السكة الحديد .
مؤكدا أنه يعد مجلس إدارة نادي السكة الحديد و الجماهير بتحقيق حلم الصعود بمشيئة الله تعالي .
الجهاز الفني مكون من :-
أحمد عبد الرؤوف مدير فني
عامر صبري مدرب
أحمد حسن مكي مدرب
حسن الشامي مدرب
أيمن الطويل مدرباً لحراس مرمي
أحمد عصمت مدرباً للأحمال
محمد عبدالفتاح لتحليل الآداء
الفني