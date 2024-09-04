أحمد عبدالرؤوف مديراً فنياً للسكة الحديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين تعيين أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم علي أن يتولى مهام عمله بدء من الأربعاء الموافق 4/9/2024 .

وصرح الدكتور سيد عيسي رئيس قطاع كرة القدم بنادي السكة الحديد بأن تعيين أحمد عبدالرؤوف جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتيه الخاصة بالمدربين المتميزين .

متمنا له النجاح والتوفيق وأن الجميع يعمل بنادي السكة الحديد تحت مظلة واحدة من أجل الصعود للدوري الممتاز بإذن الله تعالي .

من جانبه أكد أحمد عبدالرؤوف عن سعادته لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لنادي السكة الحديد .

مؤكدا أنه يعد مجلس إدارة نادي السكة الحديد و الجماهير بتحقيق حلم الصعود بمشيئة الله تعالي .

الجهاز الفني مكون من :-

أحمد عبد الرؤوف مدير فني

عامر صبري مدرب

أحمد حسن مكي مدرب

حسن الشامي مدرب

أيمن الطويل مدرباً لحراس مرمي

أحمد عصمت مدرباً للأحمال

محمد عبدالفتاح لتحليل الآداء

الفني