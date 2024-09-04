أحدث ظهور لأبو تريكة بعد إجراء عملية جراحية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

زار الإعلامي الخليجي، عبدالله محمد العلي، زميله محمد محمد أبو تريكة محلل شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ونشر عبدالله عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة تجمعه مع أبو تريكة أثناء زيارته، وكتب: "زيارة خاطفة وسريعة مع الكعبي لحبيب القلب بعد اجرائه لعملية جراحية تكللت بالنجاح، ألف سلامة عليك يا ماجيكوووو وناطرين رجعتك للشاشة".

وكان قد أفصح محمد سعدون الكواري أن أبو تريكة أجرى عملية جراحية يوم الأحد الماضي، وسيعود عقب أسبوعين فترة نقاهة وتعافي.

وسبق لأبو تريكة أن لعب للنادي الأهلي ومنتخب مصر قبل اعتزاله وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية والفردية.

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