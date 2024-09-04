بعد رحيله.. تريزيجيه يوجه رسالة إلى جماهير طرابزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه محمود حسن تريزيجيه رسالة إلى جماهير طرابزون التركي، عقب انتقاله إلى الريان القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "شكرًا لفريقي الرائع والجماهير الرائعة على كل الذكريات التي لا تنسى داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "لقد كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص وأمثل هذا النادي، سأعتز دائمًا بالوقت الذي أمضيته هنا والروابط التي تشكلت مع زملائي في الفريق والمشجعين".

وتابع: "على الرغم من أن رحلتي مع هذا الفريق قد تقترب من نهايتها، فإن حبي لكم والامتنان الذي أشعر به تجاه هذا النادي لن يتلاشى أبدًا".

واختتم: "شكرا لكم جميعًا على الدعم اللامتناهي وجعل هذه التجربة مميزة حقا، وداعًا، ولكن ليس وداعًا نهائيا".

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