اخبار الرياضه

بعد رحيله.. تريزيجيه يوجه رسالة إلى جماهير طرابزون

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه محمود حسن تريزيجيه رسالة إلى جماهير طرابزون التركي، عقب انتقاله إلى الريان القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "شكرًا لفريقي الرائع والجماهير الرائعة على كل الذكريات التي لا تنسى داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "لقد كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص وأمثل هذا النادي، سأعتز دائمًا بالوقت الذي أمضيته هنا والروابط التي تشكلت مع زملائي في الفريق والمشجعين".

وتابع: "على الرغم من أن رحلتي مع هذا الفريق قد تقترب من نهايتها، فإن حبي لكم والامتنان الذي أشعر به تجاه هذا النادي لن يتلاشى أبدًا".

واختتم: "شكرا لكم جميعًا على الدعم اللامتناهي وجعل هذه التجربة مميزة حقا، وداعًا، ولكن ليس وداعًا نهائيا".

اقرأ أيضًا:

محمود الجوهري.. خطة حرب مع المنتخب وفرمان من "مايسترو" الأهلي

التفاصيل المالية لانتقال تريزيجيه إلى الريان القطري

أحدث ظهور لأبو تريكة بعد إجراء عملية جراحية (صور)

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا