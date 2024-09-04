نادي مصري يفاوض لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسعى نادي فيورنتينا الإيطالي إلى بيع لاعب خط الوسط المغربي عبد الحميد صابيري.

ووفقا للصحفي الشهير "جيانلوكا دي مارسيو" فإن هناك نادي مصري يفاوض فيورنتينا خلال الفترة الجارية من أجل ضم اللاعب المغربي.

الجدير بالذكر أن صابيري انضم إلى فيورنتينا في موسم 2022/23 قادما من سامبدوريا، في صفقة بلغت قيمتها 2.50 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

أحدث ظهور لأبو تريكة بعد إجراء عملية جراحية (صور)

محمود الجوهري.. خطة حرب مع المنتخب وفرمان من "مايسترو" الأهلي

بعد رحيله.. تريزيجيه يوجه رسالة إلى جماهير طرابزون