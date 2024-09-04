ملف رياضة الخليج 365.. تريزيجيه إلى الريان.. أبو تريكة بعد الجراحة.. وأول ظهور لصفقة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها استدعاء أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر، والظهور الأول لصفقة الزمالك، وأحدث ظهور لأبو تريكة بعد إجراء عملية جراحية، وانتقال تريزيجيه للريان القطري.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

مصدر لمصراوي: استدعاء قندوسي لقائمة منتخب الجزائر

استدعى البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لقائمة محاربي الصحراء، لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.. لمزيد التفاصيل اضغط هنا.

استقبال حاشد من جماهير جالاتا سراي لأوسيمين (فيديو وصور)

احتشد الآلاف من جماهير نادي جالاتا سراي التركي بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لاستقبال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.. لمزيد التفاصيل اضغط هنا.

أصل اللقطة (2) .. لماذا صفع جمال حمزة محترف الزمالك على وجهه في مباراته الأولى؟

لماذا قد يصفع جمال حمزة لاعب الزمالك السابق زميله بالفريق البرازيلي ريكاردو في مباراته الأولى مع النادي خلال مباراة ليتبادلا الصفع بالملعب؟.. لمزيد التفاصيل اضغط هنا.

أول ظهور للصفقة الجديدة.. تشكيل الزمالك لمواجهة الشعلة السعودي وديا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الرسمي الذي يخوض به الأبيض مباراة الشعلة السعودي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة معسكر برج العرب.. لمزيد التفاصيل اضغط هنا.

أحدث ظهور لأبو تريكة بعد إجراء عملية جراحية (صور)

زار الإعلامي الخليجي، عبدالله محمد العلي، زميله محمد محمد أبو تريكة محلل شبكة قنوات "بي إن سبورتس".. لمزيد التفاصيل اضغط هنا.

محمود الجوهري.. خطة حرب مع المنتخب وفرمان من "مايسترو" الأهلي

لُقب بـ"التتش الصغير"، وصنع تاريخا في هذا الملعب، ولكن خلافا شهيرا مع صديق عمره صالح سليم "المايسترو" رئيس الأهلي الأسبق، منعه من العودة إلى هذا المكان، حتى خرج جثمانه، في مثل هذا اليوم، من العاصمة الأردنية عمان، على متن طائرة رئاسية ملكية مع وفد رسمي برئاسة الأمير علي بن الحسين.. لمزيد التفاصيل اضغط هنا.

رسميا.. تريزيجيه لاعبا لنادي الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري التعاقد مع المصري محمود حسن تريزيجيه على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من طرابزون التركي.. لمزيد التفاصيل اضغط هنا.