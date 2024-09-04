ستوري نجوم كرة القدم.. ثنائي مصري في تركيا.. ميسي يشيد بسواريز.. وقميص صلاح هدية

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين خلال آخر 24 ساعة.

ونشر المحترف المصري، عمر فايد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع صديقه المحترف إياد العسقلاني في تركيا.

وشارك حمزه علاء متابعيه صورة مع محمد صلاح وهو يهديه قميص ليفربول الأساسي.

ونشر ليونيل ميسي صورة تجمعه مع سواريز، وكتب: "أنت فريد من نوعك، داخل وخارج الملعب، أنا أحبك كثيرا"، وجاءت تلك الرسالة بعد إعلان سواريز إعتزاله دوليا.

واستعرض لاعب الأهلي، محمد مجدي أفشة، صورة من تدريباته مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع تريزيجيه وعمر مرموش من مران منتخب مصر.

وشارك لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، صورة له أثناء تواجده في مدرجات مباراة الملكي وريال بيتيس.

ونشر لاعب الأهلي السابق، حسام غالي، صورة عبر حسابه على منصة "إنستجرام" من أمام البحر.

وشارك محمد شريف متابعيه صورة من تدريباته مع فريق الخليج السعودي.

ونشر كهربا عبر حسابه على "إنستجرام" صورة من تدريبات الأهلي استعدادا للموسم الجديد.