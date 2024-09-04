تصفيات أمم أفريقيا.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تنطلق أولى مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، وتقام 4 مواجهات ضمن منافسات المجموعات الأولى والسادسة والثامنة.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا كالآتي:

جزر القمر – جامبيا، الساعة 6:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 5

ليبيا – رواندا، الساعة 7:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 6

تنزانيا – إثيوبيا، الساعة 7:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 6

السودان – النيجر، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 6

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