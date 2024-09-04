اخبار الرياضه

تصفيات أمم أفريقيا.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تنطلق أولى مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، وتقام 4 مواجهات ضمن منافسات المجموعات الأولى والسادسة والثامنة.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا كالآتي:

جزر القمر – جامبيا، الساعة 6:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 5

ليبيا – رواندا، الساعة 7:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 6

تنزانيا – إثيوبيا، الساعة 7:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 6

السودان – النيجر، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 6

اقرأ أيضا:

رسميا.. تريزيجيه لاعبا لنادي الريان القطري

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا