"130 هدفا في 65 مباراة".. الزمالك يقترب من التعاقد مع الحارس ديفيد ميخائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يسعى الزمالك للتعاقد مع السويدي ديفيد ميخائيل حارس مرمى فارناموس السويدي، ذو الأصول المصرية.

وذكر موقع "فوتبول دايركت"، أن الزمالك يقترب من التعاقد مع ميخائيل صاحب الـ25 عاما، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وخلال مسيرته، لعب ديفيد ميخائيل 65 مباراة، استقبل خلالها 130 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

يذكر أن الزمالك جدد تعاقد حارس مرماه محمد عواد، لمدة 3 مواسم، وتم قيد اللاعب في القائمة الإفريقية.

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