شكرا لقرائتكم خبر عن زد يطلب ضم ثنائي الأهلي خلال ميركاتو الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي عرضاً من نظرائهم في زد للحصول على خدمات الثنائي طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتُشير الدلائل إلى صعوبة الاستغناء عن طاهر ونيدفيد، خاصة الأول الذي يرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الإبقاء عليه ضمن صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي موقفهم النهائي من عرض زد بعد استطلاع رأي مارسيل كولر خلال جلسة مُرتقبة ستجمعهم خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً، استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن النادي الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته ، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.