شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الدرع الجديد للدورى جاهز ويتم التنسيق مع الأهلى على موعد التسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه تم التواصل والتنسيق بين الرابطة والأهلي على تسليم درع الدوري خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الدرع الجديد تم الانتهاء منه وسيكون بشكل راقٍ ومحترم في الظهور الأول.

وأشاف سويلم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الهدف مع محمد الليثي على قناة أون تايم سبورتس 2: "تم الاتفاق على احتفالية خاصة بتسليم درع الدوري في أحد الفنادق، وكنا نتمنى تسليم الدرع في نهاية الدوري لكن الفريق الأحمر منح عددا من لاعبيه إجازة قبل نهاية المسابقة، وكان هناك حرص على تواجد جميع من ساهم في التتويج".

وواصل: "الاحتفالية ستكون لائقة بالأهلي والمسابقة، وجار التنسيق مع الأهلي على موعد لحفل التسليم، والدرع متواجد في القاهرة وجاهز للتسليم في أي وقت".

وأكمل سويلم تصريحاته: "تم التنسيق على انطلاق الدوري في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وهناك أكثر من تصور لشكل المسابقة في الموسم المقبل، سيتم حسم الأمور في الأيام القليلة المقبلة لأنه أمر منوط به عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات".

وأردف عضو رابطة الأندية: "هناك 3 تصورات لنظام الدوري في الموسم المقبل، وبالفعل عرضنا التصورات على الأندية، ولدينا إيمان بأن الشكل التقليدي للدوري سيفاقم أزمة بداية ونهاية المسابقة لمدة 10 سنوات مقبلة".

وأعلن ثروت سويلم عن إجراء انتخابات رابطة الأندية في الموسم المقبل في مطلع شهر أكتوبر المقبل، والرابطة الحالية هي التي تحسم شكل الدوري، ومشكلة مواعيد الدوري ليست أزمة عامر حسين كمسئول عن المسابقات".

وأتم: "قرار شكل الدوري ليس قرار الرابطة منفردة، هناك شركة راعية وأندية وشركاء في حقوق البث والرعاية والحقوق التلفزيونية، ولكنى على المستوى الشخصي أرجح التصور الثاني للدوري والقائم على دور واحد ثم 10 أندية يتنافسون على اللقب و8 يتنافسون على الهبوط وبالتالي المسابقة تنتهي في نهاية مايو المقبل".