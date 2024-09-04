شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخوض مرانه الأول مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة كاب فيردي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد صلاح مرانه الأول مساء الثلاثاء مع منتخب مصر، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في ضربة البداية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائي بطولة الأمم المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لـ منتخب مصر، حيث إنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.



حسام حسن وصلاح



صلاح ومصطفي محمد