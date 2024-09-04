شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك مواليد 2007 يجرى جراحة ناجحة باليد والان مع تفاصيل الخبر

خضع محمد عبد الونيس، لاعب فريق الزمالك مواليد 2007، لجراحة ناجحة مساء الثلاثاء باليد اليسرى، بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الودية أمام طلائع الجيش أمس استعداداً للموسم الجديد. وأجرى اللاعب جراحة عبارة عن تثبيت كسر متفتت بالكوع باليد اليسرى بواسطة شريحتين.

وحرص بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، على توفير كل سبل الدعم للاعب بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، من خلال إجراء العملية الجراحية بأحد المستشفيات في أقرب وقت بعد إصابته .

وقام رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، والجهاز الفني لفريق 2007، بالاطمئنان على اللاعب، ومتابعته منذ إصابته وحتى إجراء العملية الجراحية أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يغادر محمد عبد الونيس المستشفى اليوم الأربعاء، على أن يبدأ فى تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص له خلال الأيام القادمة.