شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يغازل جماهير الأهلى: كان شرفا لى تمثيل النادى وشكرا على الحب والدعم والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم المالي آليو ديانج، المنتقل حديثا إلى نادي الخلود السعودي من النادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، عن سعادته باللعب في القلعة الحمراء على مدار السنوات الماضية، وتحقيق العديد من البطولات، مؤكدا أنه شرف له تمثيل المارد الأحمر.

وقال ديانج، عبر حسابه على إنستجرام: "لقد كان شرفًا لي أن أمثل النادي الأهلي.. شكرًا جزيلاً لكم وأود أن أشكر الجميع في النادي وجماهيرنا الرائعة على الحب والدعم". وأضاف ديانج: "حان الوقت الآن للفصل التالي وأنا متحمس للتحديات القادمة.. وداعًا وليس وداعًا".



ديانج

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين إدارة النادي الأهلي ونظيرتها في نادي الخلود السعودي لتسديد قيمة إعارة المالي آليو ديانج الذي انتقل من القلعة الحمراء للنادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستفسر الأهلي عن سبب تأخر النادي السعودي في إرسال قيمة الصفقة التي تمت لمدة موسماً على سبيل الإعارة وبلغت 500 ألف دولار.