شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة البدء فى تراخيص الأندية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة أنه تم البدء في انهاء تراخيص الأندية عبد المنصة الإلكترونية منذ يونيو من العام الماضي 2023، وتم إخطار الأندية بذلك وقتها.

وأكد مسئولو الجبلاية أن الأندية تقوم بالدخول للمنصة وتقديم كافة الأوراق والمستندات عبر المنصة للحصول على التراخيص، حيث عُقد مؤتمر يمقر اتحاد الكرة بحضور الأندية يوم 6 يونيو 2023 لشرح آلية عمل التطبيق.

⁠وأوضح اتحاد الكرة أنه تم إرسال خطاب للأندية بتاريخ 2 سبتمبر كإجراء روتيني لتسجل الأندية وتحديدا الصاعدة للدوري الممتاز، لإدخال أوراق التراخيص الخاصة بها.

وكشف مسئولو الجبلاية أن ⁠الموسم الحالى هو الموسم الأول الذي يلزم فيه الاتحاد الأفريقي للأندية في الدوري المحلي بضرورة تطبيق شروط دوري المحترفين، وعدم اقتصار الأمر على الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.