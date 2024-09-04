شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تونس يستقبل بعثة منتخب الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة المنتخب المصري للكاراتيه إلى تونس للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب تحت 21 سنة، والمقامة خلال الفترة من 2 وحتى 8 سبتمبر الجاري. وكان في استقبال البعثة بمطار قرطاج الدولي، السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس.

ورافق البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي نائب رئيس الاتحاد العربي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في تونس الدكتور محمد سعد علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، بالإضافة إلى أشرف أحمد وإيهاب علي إداريين، ويقود الفريق فنيًا الكابتن محمد فتحي.

وتضم قائمة المنتخب المصري 41 لاعبا ولاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: الحسن محمد، معاذ أحمد، آدم أحمد، مازن مصطفى، محمد عادل، عبد الله علي التهامي، يوسف هاني مبروك، عبد الرحمن محمد الموافي، كريم محمد، ياسين عمر، عمر محمد سيد، محمد أشرف، علي أحمد، عبد الله نعيم، بلال شاكر، عمر حنفي صالح، محمود تامر، علي علاء الدين، محمد حمدي، عادل محمد، وعمر أشرف.

بينما جاءت قائمة اللاعبات كالتالي: رؤى الطاهر، نورهان محمد، حبيبة فتحي، ملك محمد عفيفي، حبيبة أحمد، ريماس أحمد، مريم أحمد العزبي، ميار هشام، جنا حازم، مريم عبد الرحمن، ملك ناجي، نادية أسامة، جنى خميس، منى الله محمد الهواري، رحمة محمد، جنة محمود، فرح أحمد، مريم أسامة، كنزي أحمد، وجنى أحمد أبو زيد.