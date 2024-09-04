شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل منتخب البوتشا لربع النهائى يتصدر نتائج المصريين فى سادس أيام البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

انتهت منافسات اليوم السادس من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

وشاركت البعثة المصرية باليوم السادس فى 4 رياضات جاءت نتائجها كالتالي:

كرة الهدف

خسر منتخب مصر أمام منتخب فرنسا بنتيجة 6-4 فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، ليحتل المركز الثامن.

ألعاب القوى

احتلال اللاعب عبد الرحمن شبيب المركز السادس فى منافسات الوثب الطويل.

البوتشا

خسر الثنائى محمود نبوى وهناء علام فى المباراة الأولى من منتخب هونج كونج، ثم فاز فى المباراة الثانية على منتخب البرازيل، ليتأهل لربع نهائى منافسات الزوجى المختلط، فى أول مشاركة فى التاريخ.

تنس الطاولة البارالمبى

خسرت سماح عبد العزيز أمام بطلة كوريا الجنوبية بالفئة السابعة بثمن النهائى بنتيجة 3-0، وخسر إسلام رسلان من بطل كوبا بالفئة الأولى بثمن النهائى بنتيجة 3-0، وخسر سيد يوسف سيكا أمام بطل الصين فى الفئة السابع بربع النهائى بنتيجة 3-0.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبى - ألعاب القوى البارالمبى - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبى - تنس الطاولة البارالمبى - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبى - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة فى دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.