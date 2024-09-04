شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران المنتخب وموقف عبد المنعم من المعسكر قبل مواجهة كاب فيردى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفنى تدريباتهم باستاد السلام، فى إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر، فى إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية من الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وتقسيمة فى نهاية المران.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد صلاح ومصطفى محمد بعد انضمامهما لمعسكر المنتخب، لتكتمل الصفوف فى انتظار ووصول محمد عبد المنعم.

وتواجد فى مران المنتخب محمد الشناوى والمهدى سليمان ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وأحمد حجازى ورامى ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحى ومحمد هانى ومحمد حمدى شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا، ومحمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل وعمر مرموش، ومصطفى محمد ومحمد الشامى وأسامه فيصل.



تدريبات منتخب مصر (1)



تدريبات منتخب مصر (2)



تدريبات منتخب مصر (3)