شكرا لقرائتكم خبر عن الزنفلي: وجدت فى الأهلي الاحترام والقيم والمبادئ وشكرا على محبة ودعم الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمود الزنفلى، حارس مرمى النادي الأهلى السابق، عن سعادته وفخره بالفترة التي قضاها في صفوف القلعة الحمراء، مؤكدا أنها الفترة الأغلى في حياته، مقدما الشكر لإدارة وجماهير القلعة الحمراء على هذه الفترة، مشيرا إلى أنه وجد في النادي الأهلي الاحترام والرقي والقيم والمبادئ التي تعلم منها الكثير.

وقال الزنفلي، عبر حسابه على إنستجرام: "جمهور الأهلي العظيم مهما اتكلمت عنكم وعن دعمكم وكم المحبة اللي غمرتوني بيها طوال فترة تواجدي في النادي مستحيل أوفيكم حقكم، فخور وسعيد بفترة تواجدي في أفضل وأعظم نادي في الكون وهي الفترة التي تعد الأغلى في حياتي".

وأضاف الزنفلي: "وجدت في النادي الأهلي الاحترام والرقي والقيم والمبادئ التي تعلمت منها الكثير داخل جدرانه في فترة قصيرة، فخور بفترة تواجدي في نادي رئيسه هو الأسطورة محمود الخطيب، سعيد بالمران تحت قيادة مستر مارسيل كولر وميشيل يانكون، فخور بكل دقيقة مرت عليا في النادي الأهلي وأسالكم الدعاء لي بالتوفيق في خطوتي المقبلة".



الزنفلي



‎وخاض محمود الزنفلي الموسم الماضى مع الأهلي على سبيل الإعارة قادما من الداخلية في الانتقالات الشتوية الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي مع منتخب مصر الأول، وانتهت إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري يوم 31 من شهر أغسطس الماضى.

‎وخرج محمود الزنفلي من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعدما رفض حراسة عرين الأهلي في آخر 3 مباريات بالدوري أمام زد وإنبي ومودرن سبورت، والتي خاضها الفريق باللاعبين الشباب والبدلاء.

وأعلن مجلس إدارة نادى غزل المحلة ضم محمود الزنفلى حارس مرمى فريق الداخلية والذى انتهت إعارته للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق المحلاوي فى الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة فيديو لتقديم اللاعب بعنوان "المياه الهادرة تروّضها السدود محمود الزنفلي محلاوي".