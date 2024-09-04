شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجهز أحمد عيد للمشاركة أمام الهلال بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على تجهيز أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، للمشاركة أمام الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعافيه من الإصابة.

وانتظم أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري، في تدريبات الفريق البورسعيدي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في باريس 2024 بمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المصري خلال المباريات الأخيرة.

ووضع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، برنامجاً تدريبياً للاعبي الفريق، وذلك لتجهيزهم من الناحية البدنية استعداداً للموسم الجديد، خاصة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي عاد الفريق البورسعيدي للمشاركة فيها من جديد.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.