شكرا لقرائتكم خبر عن الشيمي بعد انتقاله للاتحاد: مش هادخر أى جهد مع وزملائى فى سبيل إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

أعرب اللاعب أحمد الشيمي عن سعادته بالانتقال لصفوف نادي الاتحاد السكندري، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد مع زملائه في سبيل إسعاد جماهير سيد البلد، وتحقيق إنجازات تليق بمكانة زعيم الثغر الذي يعتبر أحد أكبر وأعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية.

وقال الشيمي عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله تم توقيع عقود انضمامي لواحد من أكبر وأعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية، من النهاردة أنا لاعب لنادي الاتحاد السكندري، وإن شاء الله مش هادخر أي جهد أنا وزملائي في سبيل إسعاد جماهير الاتحاد وتحقيق إنجازات تليق بمكانة نادي الاتحاد السكندري".



الشيمي

وأعلن نادى الاتحاد السكندرى التعاقد مع أحمد الشيمي، لاعب المقاولون العرب السابق لمدة موسمين، وذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو، الذى أبدى ترحيبه بالتعاقد مع اللاعب.

وحدد الجهاز الفني للاتحاد السكندري 7 سبتمبر الجاري موعداً لانطلاق فترة الإعداد ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم الماضي.

وتولى القبرصي بابا فاسيليو تدريب الاتحاد السكندري فى الموسم الجديد خلفا لأحمد صاري الذي تم توجيه الشكر له من قبل إدارة النادي عقب نهاية منافسات الموسم الماضي.