شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الجبالى أول لاعبة من قصار القامة تخوض نهائي رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم الأربعاء فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، حيث يبدأ منتخب رفع الاثقال منافساته اليوم.

تبدأ ايناس الجبالى لاعبة منتخب رفع الاثقال منافساتها فى وزن 41 كجم، وتقام المنافسات فى الثانية عشر والنصف ظهرا، كما يخوض طه عبد المجيد لاعب المنتخب منافسات وزن 54 كجم فى السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

تعد ايناس الجبالى اول لاعبة فى التاريخ من قصار القامة تشارك فى البارالمبياد ، وتأتى مشاركة ايناس الجبالى برياضة رفع الأثقال

ونجحت ايناس الجبالى فى التأهل إلى بارالمبياد باريس بعد الفوز ببطولة كأس العالم التى أقيمت بالمكسيك

وكشفت اللاعبة عن استعدادها لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس، وقالت الجبالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها سوف تقوم بإسعاد الجماهير المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، قائلة: "إن شاء الله هنفرح المصريين في البطولة، وفى انتظار دعمكم ودعواتكم".