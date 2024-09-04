الامارات | العرياني سادس رماية البندقية 50 متراً في «بارالمبية باريس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق عبدالله سلطان العرياني، لاعب منتخب الإمارات للرماية، المركز السادس في نهائيات مسابقة البندقية 50 متراً (ثلاثة أوضاع)، التي أقيمت، أمس، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» المقامة حالياً بالعاصمة الفرنسية.

وتأهل العرياني بنجاح من التصفيات التي أقيمت صباح أمس، بمركز شاتورو للرماية (240 كم جنوب باريس)، في حين لم يحالف التوفيق زميله عبيد الدهماني.

وفي النهائيات التي أقيمت عصر أمس، وشارك فيها أفضل ثمانية رماة على مستوى العالم، حجز العرياني المركز السادس في الترتيب العام، بإجمالي 409.5 نقاط، في حين فاز بالمركز الأول الكوري الجنوبي جينو بارك بإجمالي 454.6 نقطة، محققاً رقماً بارالمبياً جديداً وفاز بالميدالية الذهبية، في حين نال الصيني شاو دونج المركز الثاني بـ451.8 نقطة وفاز بالفضية، وجاء البولندي ماريك دوبروفسكي ثالثاً بـ441.3 نقطة، وحصل على البرونزية.

ويتبقى للعرياني خوض منافسات «مسابقة البندقية 50 متر راقد»، المقررة إقامتها يوم غدٍ الخميس.

وتخوض بعثة الإمارات، اليوم، منافسات اليوم الثامن للدورة، والتي تتضمن مشاركة أربعة لاعبين ولاعبات في مسابقات ألعاب القوى، حيث تشارك مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40)، بينما تشارك نورة الكتبي وذكره الكعبي في نهائيات مسابقة دفع الجلة فئة (F32)، ومحمد الكعبي في نهائي دفع الجلة أيضاً فئة (F36).

وتُعدُّ منافسات اليوم، الظهور الأول لكل من مريم الزيودي، ومحمد الكعبي في ألعاب القوى.