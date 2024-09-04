الامارات | دوري «الهواة» ينطلق 15 الجاري بغياب «الحصان الأسود»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى «الهواة» في الـ15 من سبتمبر الجاري، بمشاركة 15 فريقاً، وسط توقعات بأن يظهر بشكل فني متميّز، بعد قرار اتحاد كرة القدم، رصد مكافآت مالية مجزية للفرق الفائزة، بحسب الترتيب النهائي، إضافة إلى تصفير جميع المديونات المالية المتعلقة بذمتها من المواسم الماضية، ما يعطي الفرق التي تنافس على التأهل لدوري المحترفين أو تفادي الهبوط، دافعاً معنوياً عالياً، لتقديم مردود فني مميّز، لإنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن، خصوصاً فرق الشركات، كونها تعتمد على نفسها في المصروفات.

ويتميّز الموسم الجديد بنوعية الاستعدادات التي قامت بها الأندية، حيث أقامت معسكرات تدريبية في مصر وتركيا وصربيا وسلوفينيا، بينما أقامت الفرق الأخرى معسكراتها داخل الدولة، وسيشهد الموسم الكروي الجديد غياب نادي مسافي عن المسابقة، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة لأسباب تتعلق بالدعم المالي، ما يعني أن الفريق الذي يحظى بلقب «الحصان الأسود» في المواسم الثمانية الماضية، سيفتقده الجمهور، إضافة إلى فريق التعاون، صاحب النتائج الإيجابية المؤثرة في الموسمين الماضيين.

بدوره، أكد المدرب والمحاضر الدولي في اتحاد الكرة، عمر الحمادي أن جمهور الدرجة الأولى على موعد مع موسم مثير في العديد من الجوانب الفنية والجماهيرية، خصوصاً مع وجود خمسة أندية سبق لها اللعب في دوري المحترفين، ستتنافس على بطاقتي الصعود، وهي: أندية الإمارات، ودبا الفجيرة، والظفرة، وحتا، والفجيرة، وجميعها استعدت بشكل فاعل، واستقطبت لاعبين مميزين، ما يؤشر إلى مستويات فنية عالية سيشهدها الموسم، وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، «غياب مسافي عن البطولة مؤثر، ولقب (الحصان الأسود) حصل عليه بفضل نتائجه التي في الأغلب أثرت في التأهل لدوري المحترفين، وملعبه وسط الجبال يُعدُّ ملعباً جميلاً جغرافياً، وعنيداً على الفرق الزائرة»، موضحاً أن فرق الشركات يمكنها أن تستأثر بلقب «الحصان الأسود»، بعد ارتفاع عددها من 4 في الموسم الماضي إلى 5 في الموسم الجديد، وهي: يونايتد، وغلف يونايتد، وغلف إف سي، والظاهرة، وفليتتود يونايتد، وتابع: «نتمنى أن تحظى المباريات المقبلة بنقل تلفزيوني مستدام، لكيلا تضيع على الجمهور فرصة مشاهدة مباريات جميلة متوقعة».