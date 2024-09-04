الامارات | 10 صفقات قوية «تُشعل» سوق الانتقالات الصيفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشطت أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، وأبرمت العديد من الصفقات القوية، سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو الأجانب، وسط توقعات بأن تُسهم تلك الصفقات في إحداث نقلة فنية كبيرة على مستوى المسابقة، وتزيد من حدة المنافسة.

«الإمارات اليوم» تسلط الضوء على أبرز 10 صفقات أشعلت سوق الانتقالات الصيفية: