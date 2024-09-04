اخبار الرياضه

الامارات | 10 صفقات قوية «تُشعل» سوق الانتقالات الصيفية

0 نشر
سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات قوية «تُشعل» سوق الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشطت أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، وأبرمت العديد من الصفقات القوية، سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو الأجانب، وسط توقعات بأن تُسهم تلك الصفقات في إحداث نقلة فنية كبيرة على مستوى المسابقة، وتزيد من حدة المنافسة.

«الإمارات اليوم» تسلط الضوء على أبرز 10 صفقات أشعلت سوق الانتقالات الصيفية:

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements