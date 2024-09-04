شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: صفقات يناير والاستقرار المالى أبرز عوامل الصعود للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طه السيد، المدير الإدارى لفريق غزل المحلة، عن العوامل التى ساعدت على عودة غزل المحلة إلى الدورى الممتاز، وكيف رأى دورى المحترفين فى موسمه الأول.

وقال طه السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عوامل الصعود للدورى الممتاز كثيرة، ولكن أبرزها هى صفقات يناير التى عمل عليها مجلس الإدارة برئاسة وليد خليل، وساعدت الفريق بشكل كبير على العودة والمنافسة على التأهل وحسم البطاقة الثانية مع بتروجت".

وأضاف المدير الإدارى للمحلة، "التعاقدات التى أجراها غزل المحلة سدت كل النواقص الموجودة فى القائمة، بالإضافة إلى توفير استقرار مالى للاعبين والجهاز الفنى الذى يعد ثانى الأسباب فى الصعود، وهو التعاقد مع مدير فنى لديه طموح الدورى الممتاز وهو أحمد عيد عبد الملك الذى غير طريقة اللعب لتناسب الفريق وغير عقلية اللاعبين ومنحهم الثقة فى أنفسهم وجعل الصعود هدف كل اللاعبين من أجل القتال عليه وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق هذا الهدف".

وتابع، "كل هذه الأمور تحققت بالدعم الكامل من جماهير غزل المحلة التى ساندت الفريق فى كل الملاعب من أجل دفعهم نحو تجميع النقاط والتقدم فى جدول الترتيب حتى تحقق الهدف".

وعن دورى المحترفين، قال طه السيد، "إن نظام دورى المحترفين فى الموسم الماضى كان الأنسب فى ذلك الوقت نظر لتواجد 20 فريقا فكان لابد من عمل هذا النظام من أجل إنهاء المسابقة فى ذلك التوقيت، خاصة أن نظام الدورين كان يحتاج لـ48 أسبوعا وهو ما كان تطبيقه صعبا".

وتابع: "أتمنى أن يتم تخفيض عدد الأندية لـ18 ناديا ويتم عمل المسابقة من دورين فى السنوات المقبلة، ليكون سهل التسويق والمتابعة ويعود بالنفع على الأندية المشاركة".