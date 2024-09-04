شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الوطني، تحت قيادة حسام حسن، لانطلاق رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها بالمغرب 2025، وذلك عندما يلتقي مع كاب فيردي، ثم بوتسوانا خلال الأيام القليلة المقبلة.

مجموعة مصر

يقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة والتي تضم معه منتخبات: كاب فيردي، بتسوانا وموريتانيا.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

مباراة مصر وكاب فيردى "الرأس الأخضر" تقام فى العاشرة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

ويلتقي المنتخب الوطني مع بتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية، على ملعب الأخير، الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (من الأهلي) ومحمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والمنتخب ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى ، وثلاثي الزمالك ، أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر.