شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام سيف الجزيري لمعسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينضم التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى تدريبات القلعة البيضاء بشكل طبيعى بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده، الذى يتواجد ضمن صفوفه فى الفترة الحالية استعدادا لخوض مباراتي مدغشقر وجامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وأكد الجزيرى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيعود لصفوف القلعة البيضاء فى 10 سبتمبر الحالي، وهو موعد انتهاء معسكر نسور قرطاج، موضحاً أن الأزمة مع مسئولى النادى الأبيض تم حلها بعد الوصول إلى نقطة تلاقى وتقريب وجهات النظر.

وأعلن الدولي التونسي سيف الدين الاستمرار مع الفريق الابيض بعد حل أزمته الأخيرة والمتعلقة بالمستحقات المالية المتاخرة، حيث كتب عبر استوري صفحته الشخصية على موقع انستجرام: "شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين، شكراً حازم فتوح وإبراهيم عبد الله، شكرا جماهير نادي الزمالك العظيمة، دعمكم لي ومحبتكم كنز لا يقدر بثمن، مستمرين معا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم.. عاش نادي الزمالك".