ثروت سويلم: "كنا نتمنى تسليم درع الدوري للأهلي في آخر مباراة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، عن موعد استلام الأهلي درع الدوري المصري، عقب تحقيق اللقب الـ44 في مسيرته.

وقال سويلم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنا نتمنى تسليم درع الدوري للأهلي في آخر مباراة، ولكن الأهلي منح اللاعبين الكبار إجازة، وستقام احتفالية في أحد الفنادق بالقاهرة".

وأضاف: "وهل تطويل ومط الدوري المصري بسبب عامر حسين؟ من يرى أن لديه أفكار يطور بها الكرة في مصر، يتقدم بها، تم عرض 3 أشكال للدوري الموسم المقبل على الأندية ويتم حاليا، دراسة شكل جديد، وسينطلق الموسم في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر".

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