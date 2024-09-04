"وجدت الرقي والقيم والمبادئ".. رسالة من الزنفلي لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، عقب انتهاء إعارته مع الفريق.

وانضم الزنفلي إلى الأهلي، في يناير الماضي، حتى نهاية الموسم مع بند بأحقية الشراء، عقب إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بخلع في الكتف وغيابه لمدة 4 أشهر، ولكن عدم قيد الأول في القائمة الأفريقية، تسبب في عدم خوضه أي لقاء بالقميص الأحمر، ليعود مرة أخرى إلى الداخلية.

وكتب الزنفلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "جمهور الأهلي العظيم مهما تكلمت عنكم وعن دعمكم وكم المحبة التي غمرتموني بها طوال فترة وجودي في النادي مستحيل أوفيكم حقكم، فخور وسعيد بفترة وجودي في أفضل وأعظم نادي في الكون وهي الفترة التي تعد الأغلى في حياتي".

وأضاف: "وجدت في النادي الأهلي الاحترام والرقي والقيم والمبادئ التي تعلمت منها الكثير داخل جدرانه في فترة قصير، فخور بفترة وجودي في نادي رئيسه هو الأسطورة محمود الخطيب، سعيد بالمران تحت قيادة مستر مارسيل كولر وميشيل يانكون، فخور بكل دقيقه مرت علي في النادي الأهلي، وأسالكم الدعاء لي بالتوفيق في خطوتي المقبلة".

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