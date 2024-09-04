شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُقرر تغيير مركز عمر كمال مع الأهلي فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تغيير مركز عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في الموسم الجديد، ليعتمد عليه في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر بدلا من الاعتماد عليه كظهير أيمن كما كان يحدث في الموسم الماضي، لتعويض النقص العددي في مركز الجنح، بخلاف أن عمر كمال يعد مركزه الأساسي جناح وليس ظهير.

ويتواجد 4 لاعبين فقط في مركز الجناح بالأهلي وهم حسين الشحات ورضا سليم وطهر محمد طاهر وبيرسي تاو، حيث يعاني كريم فؤاد، الذي يجيد اللعب في هذا المركز من قطع في الرباط الصليبي وسيغيب مدة من 6 إلى 9 أشهر عن الملاعب لحين إنهاء برنامجه التأهيلي بعد إجراء العملية الجراحية، وهو ما دفع كولر لتفكير في إعادة عمر كمال لمركز الجناح.

وكان مسئولو الأهلي يفكرون في التعاقد مع جناح وتم ترشيح أكثر من لاعب أبرزهم مصطفى زيكو لاعب زد، ولكن لم يبدي كولر موقفه النهائي من ضم اللاعب أو تأجيل فكرة التعاقد معه، بخلاف أن عمر كمال خاض بعض مباريات الموسم الماضي في مركز الجناحين الأيمن والأيسر وقدم مردودا طيبا، وهو ما يجعل الجهاز الفني يفكر في الاعتماد عليه بمركز الجناح.

ما يجعل الجهاز الفني يغير مركز عمر كمال هو وجود محمد هاني في الجبهة اليمنى ومعه خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق الذي يجيد اللعب في مركز الظهير، لاسيما وأن الثنائي عبد الفتح وأكرم سبقا لهما اللعب في الجبهة اليمنى وأجادا فيها.

من ناحية أخرى ، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن النادي الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته ، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.