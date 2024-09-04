شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف التعاقد مع حارس مرمى بعد تجديد عقد عواد والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد فى الانتقالات الصيفية الجارية بعد إنهاء ملف التجديد مع محمد عواد وقيده فى القائمة الأفريقية مع الثلاثى محمد صبحى ومحمود الشناوى وعمر عبد العزيز.

وانتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك، بعد انضمام محمد عواد لمعسكر الفريق بعد إعلان النادي أمس عن تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

وشارك محمد عواد في تدريبات الحراس برفقة محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى.

وعقد لويس فيستني مدرب الحراس، جلسة مع محمد عواد على هامش المران، منحه خلالها العديد من التعليمات الفنية، وأكد له ثقة الجهاز الفني في إمكانياته وقدراته الفنية مع باقي الحراس.