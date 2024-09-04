شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس عروض بيع محمد بيومى فى الانتقالات الصيفية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادى الإسماعيلى، العروض التى تلقاها محمد بيومى لاعب وسط الدراويش، فى الانتقالات الصيفية الحالية من أجل البت فى رحيله.

وتلقى محمد بيومى عدة عروض أبرزها من زد والمصرى والبنك الأهلى للظفر بخدمات اللاعب الذى ظهر بشكل مميز في الموسم الماضى مع الدراويش وكان أحد نجومه.

ورحل عن الإسماعيلى كل من: محمد هاشم ومحمد مخلوف إلى المصرى، ومحمد دسوقى إلى مودرن سبورت، محمد فوزى، عصام صبحى، لانتهاء تعاقدهم مع الإسماعيلى، بالإضافة إلى أحمد محسن ومحمد حسن وباسم مرسى، لعدم الحاجة لخدماتهم وكريم عرفات لانتهاء إعارته وعودته إلى مودرن سبورت، وتم بيع عمر الساعى إلى الأهلى، وعبد الرحمن مجدى إلى بيراميدز.

ويبدأ فريق الإسماعيلى الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى ، بعدما منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة بعد الخروج من نصف نهائى كأس مصر.