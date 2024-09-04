شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: انعدام الاستقرار الفنى وغياب تكافؤ الفرص سبب هبوط الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث ميمى عبد الرازق المدير الفنى السابق لفريق الداخلية، عن الأسباب الحقيقية التى قادت الفريق إلى الهبوط إلى دورى المحترفين، مرجعاً الأمر إلى عدم الاستقرار الفنى وغياب تكافؤ الفرص.

وقال عبد الرازق فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: توليت تدريب الداخلية في بداية الموسم واخترت اللاعبين، وكان لدينا فريق جيد وخضنا فترة إعداد، ونجحنا في الفوز بأول مباراة ولكن بسبب اختلاف وجهات النظر مع الإدارة تقدمت باستقالتي من الفريق.

وأضاف: بعد رحيلي تعاقب على الداخلية 7 مدربين جميعهم فشلوا في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق وهذا يفسر سبب الهبوط بسبب عدم الاستقرار الفني، وكذلك اضطر النادي إلى بيع لاعبين مميزين ولم يتم تعويضهم بلاعبين في نفس المستوى.

وواصل: ما حدث بسبب عدم انتظام المسابقة هو الآخر كان له الأثر الأكبر، كيف يواجه الداخلية الأهلي والزمالك في مباريات متتالية، وبسبب تعرض الفريق للهزيمة تراجعت معنويات اللاعبين بشكل كبير وساهم ذلك في الهبوط، لم يكن هناك تكافؤ فرص، خاصة أن هناك فرق كبيرة لعبت دوراً في التأثير على الهابطين، بعدما خاضت مباريات بالفرق الأول كامل العدد ومباريات أخرى بفريق احتياطي مدعماً بالناشئين، وهذا أثر على نتائج الفرق ولا أتحدث عن الأهلي، فالأهلي على الأقل لم يتعرض للهزيمة أمام الفرق التي هبطت إلى القسم الثاني ولكنه كان لديه هدف وبعد حسم الدوري لعب بالفريق الاحتياطي ورغم ذلك واصل الانتصارات.