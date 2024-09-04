شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: الإعارات وعدم انتظام الدورى سبب هبوط بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يرى أحمد كشرى المدير الفنى السابق لبلدية المحلة أن السبب الرئيسى وراء هبوط الفريق إلى دورى المحترفين يرجع لكثرة الإعارات وضعف الإمكانيات الفنية والمادية بالإضافة إلى عدم انتظام مسابقة الدورى.

وقال كشرى، في تصريحات لـ"الخليج 365": توليت تدريب بلدية المحلة في وقت متأخر كان الفريق قريب جداً من الهبوط إلى دوري المحترفين، واجهنا الكثير من الأزمات، في مقدمتها المستحقات المتأخرة وتراجع الروح المعنوية للاعبين وعدم انتظام مسابقة الدوري والتغييرات الفنية المستمرة على الفرق من أبرز الأسباب.

وأضاف: نادي بلدية المحلة لا يمتلك الكثير من الإمكانيات المادية التي يمكن أن تساعد الفريق على تحدى منافسيه، فليس مثل أندية الشركات، ولذلك لم يستطع النادى ضم صفقات قوية، وهناك أزمة أخرى لها دور كبير وهى كثرة الإعارات بالفريق، خاصة أن بلدية المحلة ضم الكثير من المعارين، ومع تراجع الفريق في الدوري وجدت أغلب أصحاب الإعارات لم يعد يتدرب مع الفريق ولم يقدموا المستوى المنتظر منهم في الملعب لأنهم رتبوا أمورهم على العودة لفرقهم، حتى أنني في مباراة الزمالك لم يكن لدي سوى 21 لاعباً من أصل 35 في قائمة البلدية.

وواصل: عدم انتظام الدوري وكثرة التوقفات أثرت بالسلب على الفرق الصغيرة وأفادت الفرق الكبرى بالمسابقة التي لعبت مبارياتها في الوقت المناسب لها، واضطررنا إلى خوض مباريات صعبة أمام نفس الفريق في فترة قصيرة وجدنا أنفسنا نواجه الأهلي والزمالك في وقت قصير وهذا يمثل ضغط كبير على فريق مثل بلدية المحلة.

واختتم: خلال مسيرتي التدريبية لم أجد نفسي أدرب فريقاً من اختياري ولكني أتولى فرق في موقف صعب ويكون المطلوب نتائج كبيرة، واللعب أيضاً في درجات الحرارة العالية أثر على جهد اللاعبين والأمر لم يكن منظماً، وفي نهاية مسؤوليتي مع البلدية رئيس النادي أخبرني أن الفريق اختار مدرباً جديداً بسبب تضائل فرص البقاء في الدوري وبدأ يفكر في الموسم المقبل بدوري المحترفين.