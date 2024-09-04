شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعلن مواعيد اختبارات كابيتانو مصر بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة عن مواعيد اختبارات مشروع كابيتانو مصر فى الموسم الثالث من مواليد 2010، حيث تحدد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 8 و9 و10 سبتمبر الجارى بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد لإجراء الاختبارات.

وكشفت عن الشروط والتعليمات الخاصة باختبارات الموسم الثالث من كابيتانو مصر بمحافظة الجيزة والتى جاءت كالتالى..

- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2010 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد على أن يكون مدون عليها رقم التسجيل أعلى الشهادة (الترتيب المسلسل).

- دخول اللاعبين المختبرين من باب الملعب ثم اتباع إرشادات المنظمين لاستيفاء البيانات و الكشف الطبى و القياسات و اجراءات النزول الى ارض الملعب.

- دخول أولياء الأمور من الباب الرئيسى والانتظار بأماكن الانتظار المخصصة لهم بمدرجات الملعب بعد انتهاء اللاعب من الاختبار التوجه إلى الباب الداخلى للملعب والخروج منه إلى المدرجات والخروج من الباب الرئيسى بصحبه ولى الأمر.

- لن يسمح بدخول اللاعبين المختبرين بدون صورة شهادة الميلاد مدون عليها رقم التسجيل على اللينك * أن لا يكون المتقدم للاختبار، مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية.

- حضور الاختبارات بزي رياضي ( شورت – تيشيرت – حذاء رياضي)

- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني التالي

https://www.emys.app/sport/capitano2024/

- يتم السماح لكل مشترك بإصطحاب (فرد واحد فقط) من أسرته أثناء الإختبارات ، منعا لأي تزاحم يعرقل عملية الاختبارات

- الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم نهائيا