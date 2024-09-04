جوجل يحتفل بانطلاق تنس الكراسى المتحركة بدورة الألعاب البارالمبية بباريس

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القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث فى جوجل بانطلاق رياضة التنس للكراسى المتحركة فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية فى باريس 2024.



جوجل يحتفل بانطلاق تنس الكراسى المتحركة بدورة الألعاب البارالمبية

وتعد رياضة "تنس الكراسى المتحركة" من بين الألعاب الأكثر شهرة بين الرياضيين ذوى الإعاقة، إذ تشترك مع "التنس التقليدى" فى العديد من القواعد، مع بعض التعديلات لتناسب احتياجات اللاعبين الذين يستخدمون الكراسى المتحركة، من أبرز هذه التعديلات السماح للكرة بالارتداد مرتين قبل إعادتها، حيث يمكن أن يكون "الارتداد الأول" داخل الملعب بينما يُسمح للارتداد الثانى أن يكون "خارج الخطوط"، مما يمنح اللاعبين فرصة إضافية للتحرك والوصول إلى الكرة.

تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم الأربعاء فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، حيث يبدأ منتخب رفع الاثقال منافساته اليوم.

تبدأ إيناس الجبالى لاعبة منتخب رفع الأثقال منافساتها فى وزن 41 كجم، وتقام المنافسات فى الثانية عشر والنصف ظهرا، كما يخوض طه عبد المجيد لاعب المنتخب منافسات وزن 54 كجم فى السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تعد إيناس الجبالى أول لاعبة فى التاريخ من قصار القامة تشارك فى البارالمبياد، وتأتى مشاركة إيناس الجبالى برياضة رفع الأثقال

ونجحت إيناس الجبالى فى التأهل إلى بارالمبياد باريس بعد الفوز ببطولة كأس العالم التى أقيمت بالمكسيك.

وكشفت اللاعبة عن استعدادها لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس، وقالت الجبالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها سوف تقوم بإسعاد الجماهير المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية، قائلة: "إن شاء الله هنفرح المصريين فى البطولة، وفى انتظار دعمكم ودعواتكم".